Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van Büyükşehir Belediyesi ‘Çocuk İstismarının Önlenmesinde Ailenin Rolü’ konulu söyleşi düzenledi.VAN (İGFA) - Van’da kadınların sosyal yaşama katılımlarını artırmak ve daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla başlatılan ‘Kadının gücü Van’ın Gücü Projesi’ devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın öncülüğünde başlatılan ve 50 bin kadını sinema, tiyatro ve söyleşilerle buluşturacak olan proje kapsamında ‘Çocuk İstismarının Önlenmesinde Ailenin Rolü’ konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Uygulama Otelinde gerçekleştirilen söyleşiye kadınlar yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bülent Tansel tarafından verilen söyleşide; çocuğa yönelik istismarı önlemede ailenin rolü, mahremiyet bilincinin aşılanması, bu noktada annelere düşen görevler, çocukların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gibi konularda önemli bilgiler verdi.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, Projeye öncülük eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’ya teşekkür ederek, kadınların projeye yoğun katılım göstermelerinden dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Aile Destek Merkezlerindeki kadın kursiyerlerin de katıldığı söyleşi, soru-cevap bölümü ve plaket takdimi ile sona erdi.