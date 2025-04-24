Anotolia Türkiye’nin İhracat Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Alperen Buray, Torun Grup’un üretim tesislerinde Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Torun’u ziyaret etti. Ziyarette, Afrika pazarındaki fırsatlar ve Türk firmalarının stratejileri ele alındı.KOCAELİ (İGFA) - Anotolia Türkiye’nin İhracat Merkezi, Torun Grup’u ziyaret ederek Afrika pazarındaki fırsatları masaya yatırdı.

Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırmak ve yeni pazarlarda kalıcı bir vizyon oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Anotolia Türkiye’nin İhracat Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Alperen Buray, sanayi ve üretim yatırımlarıyla dikkat çeken Torun Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Torun’u Torun Grup’un üretim tesislerinde ziyaret etti.

Buray, Sahra Altı Afrika’da Türk ürünlerine ilginin arttığını belirterek, “Afrika’ya yerleşmek artık zorunluluk. Kaliteli Türk ürünlerini sürdürülebilir bir modelle sunmazsak, pazar başka ülkelere kaptırılır. Gana’nın istikrarı ve konumu, Türk firmaları için büyük fırsat” dedi. Afrika’yı sadece satış değil, üretim ve yatırım alanı olarak gördüklerini vurguladı.

Torun Grup Başkanı Serkan Torun, Afrika pazarının potansiyeline dikkat çekerek, “Yatırım yapmaya hazırız. Yönetim kurulumuzla Afrika’da temsilcilik ofisi kurma ve üretimi bu pazara taşıma kararı alacağız. Yapı kimyasalları ve yalıtım ürünlerimizle fark yaratacağız” diye konuştu.

Ziyaret, iki kurumun Afrika’da iş birliğini güçlendirme ve Türk sanayisini kalıcı kılma hedefiyle sonuçlandı.

Torun Grup, Anotolia’nın yönlendirmeleriyle Gana başta olmak üzere Afrika’da temsilcilikler açmayı ve yerel iş birlikleri kurmayı planladı.