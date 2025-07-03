Ankara Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (ANSEDER), Limak Ambassadore Hotel’de gerçekleştirdiği İkinci Olağan Genel Kurul ile Öztuna Norman’ı yeniden başkan seçerek yeni dönem hedeflerini ortaya koydu.Ali FİKRET / ANKARA (İGFA) - ANSEDER Genel Kurulunda Güçlü Katılım ve Yeni VizyonAnkara’nın etkin sivil toplum kuruluşlarından Ankara Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (ANSEDER), Limak Ambassadore Hotel’de düzenlenen İkinci Olağan Genel Kurul toplantısında bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda, derneğin Kurucu Başkanı Öztuna Norman oy birliğiyle yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek güven tazeledi.

Genel Kurul’un divan başkanlığını TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, başkan yardımcılığını YATSİAD Başkanı Yıldıray Yoldar, yazmanlığını ise TÜGİAD eski başkanı Sefa Çol üstlendi.

Yeni dönem Yönetim Kurulu asil üyeleri Gülşah Saatçi (Başkan Vekili), Seval Kürüm (Başkan Yardımcısı), Evrim Çelebioğlu (Genel Sekreter), Esra Çiçek (Sayman), Mehmet Sağlam, Görkem Çapar, Burcu Şenkal, Şefika Onur Batmaca, Aslı Gürgen ve Arzu Er’den oluştu. Yedek üyeler ve Denetim Kurulu üyeleri de belirlendi.

SAMANDAĞ’DAKİ OKUL: BİR UMUT SEMBOLÜ

Divan Başkanı Veli Sarıtoprak, ANSEDER’in 6 Şubat depremi sonrası Hatay Samandağ’da yaptırdığı okulun bir eğitim kurumu olmanın ötesinde umut sembolü olduğunu vurguladı.

Sarıtoprak, “ANSEDER, sivil toplumda lokomotif bir rol oynuyor. Yeni dönemde daha büyük projeler hayata geçecek” dedi. YATSİAD Başkanı Yoldar ise ANSEDER ile kardeş dernek olduklarını, iş birliğine devam edeceklerini ifade etti.

ANSEDER’DEN KARARLILIK MESAJI

Kapanış konuşmasında Öztuna Norman, ANSEDER’in sağlık ve eğitim odaklı gönüllülük projeleriyle topluma katkı sağladığını belirtti.

Samandağ’daki okulun ortak bir çaba olduğunu vurgulayan Norman, konserler ve gezi organizasyonlarıyla farkındalık ve bağış desteği sağlandığını aktardı.

29 Ekim’de düzenlenecek Cumhuriyet Balosu’nun önemine değinen Norman, “En zor koşullarda bile yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz” diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ümitsiz durumlar yoktur, ümitsiz insanlar vardır” sözleriyle yeni dönemin kararlılık mesajını verdi.