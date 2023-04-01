İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesinin hayatını kaybettiği, birçok üyesinin de enkaz altından kurtarıldığı Antakya Medeniyetler Korosu üyelerini ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesinin hayatını kaybettiği, birçok üyesinin de enkaz altından kurtarıldığı Antakya Medeniyetler Korosu üyelerini ağırladı. Hatay’la kurulan güçlü bağların hiç kopmayacağını dile getiren Başkan Çalık, “Hatay çok önemli bir kent ve o kentin tekrar ayağa kalkması lazım. Umarım biran önce Hatay’ı sahip olduğu kültürüyle, varlığıyla ve bütün değerleriyle yeniden inşa ederiz” şeklinde konuştu.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesinin hayatını kaybettiği, birçok üyesinin de enkaz altından kurtarıldığı “Antakya Medeniyetler Korosu” üyeleri Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Beylikdüzü Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Başkan Çalık koro üyelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Kadim bir kent olan Hatay’la kurulan güçlü bağların hiç kopmayacağını vurgulayan Başkan Çalık, “Antakya Medeniyetler Korosu’nun değerli üyelerini Beylikdüzü’nde ağırlayıp, acılarına ve umutlarına ortak olduk. Hatay, o güzel günlerine yeniden dönecek, Antakya Medeniyetler Korosu’nun sesi yeniden, coşkuyla yükselecek. Buna gönülden inanıyorum. Orda yaşananlar ve anlatılanlar insanın boğazında düğümleniyor. Biz Antakya Medeniyetler Korosu’nu çok sevmiştik ve onları Yaşam Vadisi’nde düzenlediğimiz 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda ağırlamıştık. Çok güzel bir geceydi, umarım tekrar eski günlerimize döneriz. Hatay çok önemli bir kent ve o kentin tekrar ayağa kalkması lazım. Umarım biran önce Hatay’ı sahip olduğu kültürüyle, varlığıyla ve bütün değerleriyle yeniden inşa ederiz” şeklinde konuştu.

Antakya Medeniyetler Korosu’nun şefi Yılmaz Özfırat ise, ilk günden itibaren Beylikdüzü’nden arama kurtarma ekiplerinin Hatay’a geldiğini belirterek, “Çoğu kimse bilmez bunu fakat o gece Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, belediyeyi toplayarak ne yapabiliriz, nereye ulaşabiliriz diye bütün çalışanlarıyla birlikte bu işe yüreklerini koydular. Hatay’ın tüm sınırları içerisinde Beylikdüzü oradaki insanlara dokundu. Belediyenin araçlarını, çalışanlarını ve insanlarını görmüşsünüzdür. Buraya geliş sebebim ahde vefadır. Benim şehrime dokunduğu için Allah onlardan bin defa razı olsun. Beylikdüzü bizim için ayrı bir yer ve evimize gelmiş gibi hissediyoruz” ifadelerini kullandı.