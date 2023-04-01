Antakya Medeniyetler Korosu, “Seyhan’dan Asi’ye el birliğiyle” konserinde, ÇÜ kongre Merkezi’nde Adanalılarla buluştu.ADANA (İGFA) - 6 Şubat depremlerinde 7 üyesi hayatını kaybeden, birçok üyesi de enkaz altından kurtarılan Antakya Medeniyetler Korosu, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde Adanalılarla buluştu. “Seyhan’dan Asi’ye el birliğiyle” mesajının verildiği konser, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun iş birliğiyle düzenlendi.

HALKIMIZIN DAYANIŞMA RUHU TAKDİRE ŞAYAN

Yoğun katılımın olduğu konseri izleyen Başkan Zeydan Karalar, halkın dayanışma ruhuna değindi. Başkan Zeydan Karalar, “Afetlerde birleşen, dayanışma ruhuyla her şeyini fedakarca verebilen, yardıma koşan bir milletimiz var. Dünyanın en güzel insanlarısınız ve takdire şayansınız. Deprem Adana’yı da etkiledi, canlarımız gitti, binalarımız yıkıldı ama Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki yıkımların boyutunu, yaşanan acıların büyüklüğünü görünce biz kendi acımızı unuttuk. Adana’da enkaz başında benden babasını kurtarmamı isteyen kız çocuğumuzun ve çocuklarını kurtarmamı isteyen bir bacımın feryatlarını asla unutamayacağım. Adana’da 5. gün enkazları kaldırdık ve 6. gün ekiplerimizi Hatay’a götürdük. Orada yaşanılan felaketin boyutları inanılmaz büyüktü. Hepimizin kayıpları oldu. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Ama biz bu doğa gerçeği karşısında hızla tedbirlerimizi alıp, hazır hale gelmeliyiz. Kentlerimizi depreme hazır hale getirmezsek, Allah korusun bir sonraki depremde yine büyük acılar yaşarız. Adana’da önemli paneller düzenliyoruz, Adana’nın depremle ilgili durumunu tespit ediyoruz. Bunun 1 yıl süreceğini söylüyor bilim insanları. Çok önemli bilim insanlarıyla çalışıyoruz. Hasar gören binaların güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalarımız var. Elbette bunlar devletin desteği ile olacak. Bir kenti depreme dayanıklı hale getirmek yıllara sığan bir iş. Kısa sürede olacak bir iş değil” dedi.

KOROMUZDAN 7 KARDEŞİMİZ HAYATINI KAYBETTİ

Konuşmasında Medeniyetler Korusu ile ilgili bilgi de veren Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Medeniyetler Korosu 2007 yılında, medeniyetler arasında köprü oluşturmak ve kadim kentimiz Hatay’ın kültürel zenginliğini ve hoşgörü kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla kuruldu. 2012 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen koro, 2019 yılında Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık görüldü. 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremde 10 binlerce vatandaşımızı kaybettik. Koromuz da 7 kardeşimizi kaybetti. Onları da ayağa kaldırmak gerekiyordu. Medeniyetler Korosu ayağa kalktı, Hatay da ayağa kalkacak, ülkemiz ayağa kalkacak. Büyük bir dayanışma içerisinde ülkemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Mustafa Kemal Atatürk, o denli sağlam atmış ki Türkiye’nin temellerini, aramıza kimse nifak sokamayacak ve bizi ayrıştıramayacak” diye konuştu.

Deprem bölgelerinde gerçekleştirilecek dayanışma etkinlikleri için Adana’da kurulan komitede; Komite Başkanı-Altın Koza A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan v. İsmail Timuçin, Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu Başkanı Dr. Haluk Uygur, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Arıdoğan, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurettin Özdener, Gazeteci-Yazar Orhan Apaydın, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan ve Altın Koza A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Orhan yer alıyor.

DAYANIŞMA KONSERİ ADANA’NIN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

2007 yılında kurulan ve kadrosunda birçok etnik köken, din ve mezhepten amatör sanatçının yer aldığı Antakya Medeniyetler Korosu’nun hem bizzat yaşama dönmek hem depremde yıkılan şehirlerde yaraların sarılması için dayanışma sergilemek hem de depremde hayatını kaybeden 7 koro sanatçısının ailelerine ve depremzede koro üyelerine destek olmak amaçlarıyla verdiği konser yoğun ilgi gördü.

Kuruluş amacı, Hatay’ın kültürel zenginliğini ve hoşgörü kültürünü dünyaya tanıtmak, ülke ve dünya barışına katkıda bulunmak olan Antakya Medeniyetler Korosu’nun 200 üyesinden hayatta kalanlar, depremin ardından çeşitli illere dağıldı ve ilk kez söz konusu dayanışma konseriyle Adana’nın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Hatay’ın dünya çapında bir markası haline gelmişken depremin en ağır yaralarından birini yaşamak zorunda kalan koro, İstanbul’dan da benzer bir öneri aldı. Komşu il Adana’nın ardından İstanbul’da düzenlenecek geceye 40 dolayında ünlü sanatçının da katılacağı bildirdi.