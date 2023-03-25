6 Şubat depremlerinde 7 üyesi hayatını kaybeden, birçok üyesi de enkaz altından kurtarılan Antakya Medeniyetler Korosu, 28 Mart 2023 Salı günü Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde konser verecek.ADANA (İGFA) - “Seyhan’dan Asi’ye el birliğiyle” mesajının verileceği Anma Konseri Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun iş birliğiyle düzenleniyor.

2007 yılında kurulan ve kadrosunda birçok etnik köken, din ve mezhepten amatör sanatçının yer aldığı Antakya Medeniyetler Korosu’nun hem bizzat yaşama dönmek hem depremde yıkılan şehirlerde yaraların sarılması için dayanışma sergilemek hem de depremde hayatını kaybeden 7 koro sanatçısının ailelerine ve depremzede koro üyelerine destek olmak amaçlarıyla vereceği konserin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Kuruluş amacı, Hatay’ın kültürel zenginliğini ve hoşgörü kültürünü dünyaya tanıtmak, ülke ve dünya barışına katkıda bulunmak olan Antakya Medeniyetler Korosu’nun 200 üyesinden hayatta kalanlar, depremin ardından çeşitli illere dağıldı ve ilk kez söz konusu dayanışma konseriyle Adana’nın ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Hatay’ın dünya çapında bir markası haline gelmişken depremin en ağır yaralarından birini yaşamak zorunda kalan koro, İstanbul’dan da benzer bir öneri aldı. Komşu il Adana’nın ardından İstanbul’da düzenlenecek geceye 40 dolayında ünlü sanatçının da katılacağı bildirdi.

28 Mart akşamı konseri için aynı gün aynı salonda yapılacak prova, farklı okullardan öğrenciler tarafından izlenecek.