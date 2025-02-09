Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Osmangazi Belediyesi tarafından depremin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen anma gecesinde konser verdi. 'Depreme Ağıt, Geleceğe Umut' temasıyla gerçekleşen konserde, depremde hayatını kaybeden binlerce kişi yad edildi.BURSA (İGFA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere Bursalılar büyük ilgi gösterdi.

Yarına Şans Ver Derneği ve Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu’nun destekleriyle gerçekleşen konsere girişler bilet yerine kitap bağışı ile yapıldı. Konserde toplanan yüzlerce kitap, deprem bölgesindeki okullara ve Hatay’da yapılacak olan kütüphaneye bağışlanacak. Salonda tek bir koltuğun dahi boş kalmadığı konserin başında, depremde hayatını kaybeden binlerce kişi için saygı duruşunda bulunuldu. Antakya Medeniyetler Korosu sahneye çıktığında, depremin gerçekleştiği dakikalar sahneye yansıtıldı. Kronometre, depremin yaşandığı 04.17’de sembolik olarak durduruldu. Koro o anlarda ‘Maraş’tan bir haber geldi’ türküsünü seslendirdi.

Konserde, Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’in enkazında hayatını kaybeden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı öğrencileri anıldı. Koro, ‘Mağusa Limanı’ adlı Kıbrıs türküsünü seslendirirken, depremde yaşamını yitiren öğrencilerin fotoğrafları sinevizyon eşliğinde sahneye yansıtıldı. Depremzedelere adanan ‘Derdin Ne Hatay’ adlı eser seslendirildi. Esere, eşlik eden görüntüler, depremle özdeşleşen sahneleri izleyicilere aktardı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, konserde yaptığı konuşmada, “İki yıl önce yaşadığımız depremde hayatını kaybeden 53 bin vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Umarım böyle afetleri bir daha yaşamayız. Ancak unutmamamız gereken bir şey var ki o da Bursa’nın da deprem kuşağı üzerinde yer aldığıdır. Hem genelde hem de yerelde yöneticiler üzerine düşeni yapması gerekir ki bu acılar bir daha yaşanmasın. Konser boyunca hüzünlendik, ağladık. O anları bir kez daha hissettik. Ben, depremin ertesi günü Elbistan’a gittim ve 21 gün orada kaldım. Maalesef birçok acıya tanıklık ettik. Yitirdiğimiz canları unutmayacağız. Onları her zaman anacağız. Ancak hayatın da devam etmesi için bizlere de umut lazım. Geleceğe iyi bakmak gerekiyor. Umutla, iyilikle, mutlulukla, Atatürk’ün ışığında çağdaş bir Türkiye’de, Antakya Medeniyetler Korosu ile unutulmaz bir gece geçirdik. Bu gecenin bileti yok. Konsere girişler kitap bağışı ile oldu. Bu kitaplar da Hatay ve Antakya’da yıkılan okullara, kitaba ulaşamayan öğrencilere ulaştırılacak. Tüm koro üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Koro Şefi Şef Yılmaz Özfırat ise yaptığı konuşmada, gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Gece sonunda, eşi Nadire Aydın ile birlikte sahneye çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, tüm koro üyeleri adına Şef Yılmaz Özfırat’a hediye takdim etti.