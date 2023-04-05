İzmit Belediyesi öncülüğünde depremzede vatandaşlarımıza destek için organize edilen ‘Sizi En İyi Biz Anlarız Dayanışma Ezgileri’ konserinde sahne alan dünyaca ünlü Antakya Medeniyetler Korosu, enfes şarkılarıyla duygu dolu muhteşem bir gece yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Kocaeli Kongre Merkezi’nde ‘Sizi En İyi Biz Anlarız Dayanışma Ezgileri’ programında Antakya Medeniyetler Korosu’nu vatandaşlarla buluşturdu.

Vatandaşların tıklım tıklım doldurduğu programın tüm geliri depremzedeler için kullanılacak. Programda Antakya Medeniyetler Korosu şefi Yılmaz Özfırat deprem sırasında yaşadıklarını anlatırken, Özfırat’ın sözleri salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İYİ Parti İl Başkan Vekili Birol Yılmaz, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, CHP Milletvekili Aday Adayı Cengiz Sarıbay, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkanı Uğur Saral, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yüzlerce İzmitli katıldı.

Konser öncesi konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bütün ülkemiz gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Bu acı tüm Türkiye’nin ortak yarası. O bölgedeki insanlarımız çok büyük zorluklar yaşıyor. O bölgede 35 gün boyunca çalışmış ve oraları sokak sokak gezmiş biriyim. Depremin etkisi sadece televizyonlarda görüldüğü gibi değil. Binlerce canımızı toprağa verdik. Büyük bir kısmı ne yazık ki diri diri enkazların altında can verdi. Ne yazık ki kimi ulaşılamadığı için kaos yaşandığı için aramızda değiller. Çok fazla anne baba evlatsız kaldı. Çok fazla insanımız çok fazla sayıda yakınını kaybetti. Bu acılar unutulmamalı. 99 depreminden kalan klasik bir laf vardır ‘Unutmadık, unutturmayacağız’ ama ne kadar unutturmadık sorgulanması lazım. O yüzden deprem olacak mı diye tartışmaktan vazgeçmeliyiz ve bu acılardan büyük dersler çıkarmalıyız" diye konuştu.