Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Turuncu Kodlu yağış uyarısının ardından sel ve taşkınların görüldüğü Manavgat'da incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat Kaymakamlığı'nda kurum temsilcileriyle Afetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.Mehmet ŞENTÜRK ANTALYA (İGFA) - Basın mensuplarına, AFAD, DSİ, Karayolları, İtfaiye, Emniyet, Jandarma ve ilgili tüm kurumların sahada olduğunu ifade ederek, yağışlardan mağdur olan vatandaşlarımız için günün aydınlanmasıyla birlikte ekiplerin su basan mesken ve işyerlerinde temizlik ve zarar tespit çalışmalarına başlayacağını ve Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfının maddi destek sağlayacağını belirtti.

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