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AKUT VAKFI’nın “Hatay’da Hayata Devam” projesi kapsamında Antakya’da açtığı kuaför ve berberleri, İBB Kiptaş Geçici Yaşam Kenti yerleşkesine taşındı.HATAY (İGFA) - 6 Şubat büyük deprem felaketinin ardından afet bölgelerine yönelik pek çok çalışma yürüten AKUT VAKFI, afet bölgesinde yaşamı normalleştirebilmek ve yaşanılan zor günleri bir nebze olsun unutturabilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

AKUT VAKFI, “Hatay’da Hayata Devam” projesi kapsamında Antakya’da açtığı kuaför ve berberleri ile Hataylılara ücretsiz kişisel hijyen ve bakım hizmeti sunuyor.