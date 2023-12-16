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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği 21. Girişimcilik Günleri Ödül Töreni'ne katıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya'ya değer katacak fikirlerin hayata geçirilmesi noktasında emek veren girişimcilerin ödüllendirildiği Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 21. Girişimcilik Günleri'nin ödül töreni yapıldı. Törene katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, genç girişimcileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.

HEM DESTEKÇİ HEM ÖNCÜ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tüm dünyada kentler arasındaki rekabetin girişimcilik, teknoloji ve inovasyonla belirlendiğini söyledi. Başkan Böcek, bu alanda çalışma yapan, yatırım yapan şehirlerin her zaman daha avantajlı konuma geçtiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Planlı, kurallı, kimlikli kent vizyonumuzla göreve geldiğimiz günden bu yana Antalya’mız için turizm ve tarım alanındaki girişimlerden kentimizin geleceğine ışık tutacak dijital girişimlere kadar birçok alanda akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirdik. Bu doğrultuda hem destekçi hem de öncü olmak için arkadaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

GENÇ GİRİŞİMCİLERİN YANINDAYIZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin girişimcilik alanında önemli çalışmalar yaptığına da vurgu yapan Başkan Böcek, bu kapsamda 1 Kasım 2023 tarihinde Türkiye’nin en büyük girişimcilik zirvesi olan 100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi’ne paydaşları TOBB, TÜSİAD, GEN Türkiye, HABİTAT Derneği ve ANSİAD işbirliğiyle ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Başkan Böcek her yönüyle girişimcileri ve girişimci adaylarını destekleyen Büyükşehir Belediyesi HUB Antalya Girişimcilik Merkezi’nin de kısa sürede açılacağını müjdeledi. Bu merkez sayesinde fikirlerini hayata geçirmek için tüm desteği ve eğitimi almış adayları piyasaya girebilmeleri için melek yatırımcılarla ve iş dünyası ile buluşturacaklarını söyleyen Başkan Böcek, “Genç girişimcilerimizin hayata geçen girişimlerinin takibini yaparak kendilerine piyasada var olabilme desteğini sağlayacağız. Antalya’ya değer katacak fikirlerin hayata geçmesi, Antalya’mızın dünya gelişim eko sisteminde pay sahibi olan bir şehir olabilmesi için aynı anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi