Antalya Valiliği, Alanya'nın İskele Caddesi'nde 2 kişinin sokak ortasında hayasızca hareketlerde bulundukları görüntülere ilişkin soruşturma başlattı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 5 Ağustos 2023 günü sosyal medyada paylaşılan Alanya ilçesi İskele Caddesi üzerinde iki şahsın sokak ortasında hayasızca harekette bulundukları görüntülerin 1,5 ay önce çekildiği öğrenilirken, konuyla ilgili şahısların kimlik bilgilerinin tespitine yönelik çalışmalara başlanıldığı kaydedildi.

Yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların kimlik bilgileri tespit edildiği ve emniyet ekiplerince yakalandığı belirtilen yazılı açıklamada, "Şüphelilerden E.E. 07.08.2023 tarihinde tutuklanmış, C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.