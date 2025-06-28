Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Antalya Basketbol Yerel Ligi Büyük Kadınlar Kategorisi’nde şampiyon oldu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Basketbol Yerel Ligi Büyük Kadınlar kategorisinde mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, başarılı bir sezon geçirerek şampiyon oldu. Kadın basketbolcular, ortaya koydukları başarılı performansla şampiyonluk kupasını almayı hak etti. Sporcular ve teknik ekip, sezon boyunca verdikleri emeklerin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı.

ALTYAPI VE KADIN BASKETBOLUNDA TARİHİ BAŞARI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’ne katıldığı ilk sezonda Play-Off’lara kalarak Türkiye genelinde son 16 takım arasına girme başarısı göstermişti. Büyükşehir Spor Kulübü, U18 Kızlar takımında Antalya üçüncülüğü, U16 Kızlar A takımında Antalya şampiyonluğu, U16 Kızlar B takımında Antalya ikinciliği, U12 Erkekler de Antalya şampiyonluğu ve ayrıca Ulusal Okul Sporları Küçük Erkekler kategorisinde Türkiye ikinciliği elde ederek başarılı bir sezon geçirdi.