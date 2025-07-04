Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle gelenekselleşen aşure ikramlarına başladı. Muratpaşa Kapalıyol ve Alanya’da ikram edilen aşureye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği aşure ikramı bu yıl da sürdürülüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı aşevlerinde özenle hazırlanan aşurelerin ilk dağıtım noktaları, merkezde Kapalıyol ve Alanya’da Atatürk Anıtı önü oldu. Kurulan dağıtım stantlarında Kapalıyol’da 3 bin, Alanya’da ise 2 bin kişiye aşure ikram edildi. Aşureye vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Aşureyi tadan vatandaşlar ve yabancı ziyaretçiler, bu kadim lezzete tam not verirken memnuniyetlerini de dile getirdi.

“19 İLÇEDE İKRAMLARIMIZ DEVAM EDECEK”

Bu yılki aşure ikramı ve ilçe programlarına ilişkin bilgi veren Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, şunları söyledi: “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak geleneksel aşure ikramlarımıza bu yıl da heyecanla ve mutlulukla başlıyoruz. Birlik, beraberlik ve bereketin simgesi Muharrem Ayı geldi. Aşure kazanlarımız, paylaşmanın sıcaklığıyla kaynamaya başladı. Bugün itibarıyla 19 ilçemizi kapsayan aşure ikramlarımıza başladık. Aşevlerimizde özenle hazırlanan ve Antalya’da tadıyla beğenilen, markalaşan aşuremizi halkımızla buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz. İçinde sevgi, emek ve dayanışma olan aşuremiz, sofralara tat, gönüllere umut ve kentimize inşallah bereket taşıyacak. Bu köklü geleneğimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Dağıtım noktalarımızı ve tarihlerini Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya kanallarında ve resmi internet sitemizde duyurduk. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel ikramımızı tatmaya davet ediyoruz” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR’İN AŞURESİNİ ÇOK SEVİYORUZ”

Kapalıyol’da ikram edilen aşureleri tadarak memnuniyetini dile getiren Melahat Güzey isimli vatandaş, şunları söyledi: “İyi ki Muharrem ayı gibi bir ay var. Biz artık kolay kolay aşure yapamıyoruz. Tek başıma yaşıyorum, komşularımız yapabilirse toplanıyoruz, o vesileyle aşure yiyebiliyoruz. Bu yıl ilk kez aşure yemek nasip oldu. Hayat pahalılığından dolayı yapması artık zorlaştı. Belediyemizin aşurelerini seviyoruz, inşallah dağıtmaya devam ederler, biz de bu güzel lezzeti bol bol yeriz. Muhittin Böcek Başkanımızı çok seviyorum, çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“İLK KEZ AŞURE YEDİM”

İlk kez aşure yediğini belirten Metehan Gürsu isimli genç vatandaş ise “Daha önce hiç aşure yememiştim. Aşure dağıtımını görünce merak ettim, aldım. Keşke daha önce yeseymişim dediğim bir lezzetmiş. Gerçekten çok güzel. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz” dedi.