Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şubesi arasında “Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Teknik İşbirliği Protokolü” imzalandı.ANTALYA (İGFA) - Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık, şehir planlama ve mühendislik hizmetlerinin, ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi arasında teknik işbirliğini sağlayabilmek için protokol yapıldı. Protokol törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve İMO Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan ve yönetimi katıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ARASINDA BİR İLK

Atılan imzaların Antalya’nın geleceği açısından son derece önemli bir adım olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek, “Bu protokol yalnızca bir belge olmanın çok ötesinde, planlı kurallı kimlikli kentleşme hedefimize atılmış somut bir adımdır. Bu protokol, kentimizin nitelikli yapılaşması ve en önemlisi bilimsel, teknik ve kamusal sorumluluk anlayışının kurumsallaşması açısından, Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri arasında bir ilk olan örnek bir iş birliği modeli sunmaktadır” dedi.

KENTLEŞME SÜRECİNE BİLİMSEL YAKLAŞIM

Protokolün kapsamı hakkında da bilgi veren Başkan Muhittin Böcek şunları söyledi: “Kentleşme süreçlerinde bilimsel ve mühendislik verilerinin esas alınmasını, kentsel dönüşüm projelerinde teknik danışmanlık ve denetim mekanizmalarını güçlendirmeyi, deprem başta olmak üzere afetlere karşı dayanıklı, güvenli, dirençli yapıların yaygınlaştırılmasını, mühendislik hizmetlerinin kalite standartlarının yükseltilmesini hedefliyoruz. Protokol ile çevreye duyarlı, sürdürülebilir altyapı ve üstyapı projelerinin geliştirilmesinde ortak çalışmalar yürütmeyi, mesleki eğitimler, bilinçlendirme kampanyaları ve toplumsal farkındalık çalışmaları düzenlemeyi de amaçladık. Bu protokol ile attığımız her imza, Antalya’mızın yarınlarına duyulan güvenin, dayanışmanın ve ortak aklın simgesidir.”

PROTOKOL DİĞER ŞEHİRLERE ÖRNEK OLACAK

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan da Antalya’nın her zaman başka şehirlere örnek olduğunu vurgulayarak, “Birçok belediye ülkenin çeşitli yerlerinde depremden sonra adımlar attı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Deprem Master Planı açıklamasını depremden çok önce yapmıştı. Biz Antalya olarak deprem hassasiyeti, kimlikli bir kent oluşturma hassasiyeti olan bir başkana sahip olduğumuz için şanslıyız. Bugün yaptığımız protokol, sadece kağıt üzerinde yapılmış bir protokol değildir. Üzerinde çalışılmış bir protokoldür. Bu protokol ile projelerin sadece iyileştirilmesi değil, kentsel dönüşüm süreçleri, şantiye şeflikleri, meslek içi eğitimlere kadar birçok konuyu kapsamaktadır. Büyükşehir Belediyeleri arasında ilk defa kapsamlı bir işbirliği protokolü imzalanıyor. Bu protokol diğer şehirlere örnek olacaktır. Ülkemizin yüzde 66’sı birinci derece deprem tehdidi, yüzde 96’sı da deprem tehdidi altındadır. Depremde yaşadığımız acılar hala hafızalarımızda yer ediyor. Bu acıların yaşanmaması için bu hassasiyete bilimin ve tekniğin sesine kulak veren karar vericilere ihtiyacımız var” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Muhittin Böcek ve İMO Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan arasında işbirliği protokolü imzalandı.