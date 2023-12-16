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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çin’de düzenlenen, 54 ülkeden 193 şehrin 274 projeyle yarıştığı 6. Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü Yarışması’nda “Çevre Dostu Çiftçi Kart” projesi ile onur ödülü kazandı. Büyükşehir Belediyesi bu ödülle 19’uncu çevre ödülüne ulaştı.ANTALYA (İGFA) - 6. Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödül Töreni 7 - 9 Aralık tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Guangzhou şehrinde gerçekleşti. Guangzhou ödülüne 54 ülkeden 193 şehir ve bölgeden 274 girişim başvuruda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi de Guangzhou ödülüne ‘Çevre Dostu Çiftçi Kart’ projesiyle katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ve sağlık tehlikesi oluşturan ve tarımsal ambalaj atık sorununu önlemek için hayata geçirdiği Çevre Dostu Çiftçi Kart projesi, 274 proje içerisinde ilk 10 proje arasına girmeyi başardı.

ANTALYA DÜNYA’DA İLK 10 ŞEHİR ARASINDA

Projeler uluslararası uzmanlardan oluşan bir teknik komite tarafından titizlikle değerlendirilerek seçildi. Proje değerlendirmesinde inovasyon, etkinlik, bağlam ve sürdürülebilirlik kriterlerinin yanı sıra Yeni Kentsel Gündem (NUA), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin yerelde uygulaması esas alındı. Çevre Dostu Çiftçi Kart projesi, Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik ödülünde ilk 10 şehir listesine girmeye hak kazandı. Çin’de düzenlenen ödül törenine Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç katıldı.

ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK PROJELER GELİŞTİRİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, onur ödülünü alarak törende katılımcılara ‘Çevre Dostu Çiftçi Kart’ projesini ve Antalya’da hayata geçirilen inovatif projeleri anlattı. Genel Sekreter Tuncer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in çevre ve doğa dostu Antalya için hedef koyduğunu, bu kapsamda kentin önemli çevre sorunlarının çözümüne çok önem verdiğini ve bu yönde önemli projeler geliştirdiğini aktardı. Genel Sekreter Tuncer, projenin temel hedefinin önemli bir tarım merkezi olan Antalya’da çevre ve sağlık tehlikesi oluşturan zirai ambalaj atık sorununu önlemek olduğunu belirterek, “Antalya, Türkiye'nin yıllık 50 bin tonluk pestisit arzının yüzde 10’unu tüketmiştir. Kontrolsüz pestisit kullanımının ve zirai ambalaj atıklarının habitat bozulması, toprak ve su kirliliği gibi olumsuz çevresel etkileri bulunmaktadır. Bu projeyle amacımız, gelecek nesiller için verimli tarım arazilerini ve su kaynaklarını koruyan yenilikçi çözümler geliştirmektir. Aynı zamanda döngüsel ekonomiye ve yerelden kalkınmaya destek olmaktır” dedi.

HASSASİYETLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Genel Sekreter Tuncer, Çin dönüşü Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 19. çevre ödülünü Başkan Muhittin Böcek’e takdim etti. Başkan Böcek, bugüne kadar üzerinde önemle durdukları doğa ve çevre dostu çalışmaların yerel, ulusal ve uluslararası alanda 19 farklı ödülle taçlanmasının onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Bir tarım kenti olan Antalya’da Çiftçi Kart Projesi’ni ayrıca önemsediklerini belirten Başkan Böcek, “Antalya’mızın doğası ve çevresi hem tarımın ve turizmin sürdürülebilirliği açısından hem de gelecek kuşaklara daha temiz bir Antalya bırakabilmemiz açısından son derece önemli. Bu konuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.