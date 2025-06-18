Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarla örnek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ana Hizmet Binası’yla ‘Erişilebilirlik Belgesi’ almaya hak kazandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü sosyal belediyecilik faaliyetleriyle engelli bireylerin hayatları kolaylaştıran proje ve çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Engelli bireylere yönelik danışmanlık hizmeti, engelsiz ulaşım aracı, sesli kütüphane, mola evleri, engelsiz plaj, rehabilitasyon merkezi, Engelsiz Hizmet komisyonu çalışmaları ile engelli bireylere hizmetler sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, erişilebilirlik konusunda örnek oluyor. Antalya İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu yaptığı denetimler sonucunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası ‘Erişilebilirlik Belgesi’ almaya hak kazandı.

ERİŞEBİLİRLİLİK SERTİFİKASI 27’E YÜKSELDİ

2025 yılında yapılan denetimlerde erişilebilirlik standartlarını sağlayan kurum ve kuruluşlara yönelik Antalya Valiliği’nde gerçekleşen törenle belgeleri verildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası ‘Erişilebilirlik Belgesi’ni Antalya Valisi Hulusi Şahin’in elinden aldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Muhittin Böcek’i tebrik ederek, erişilebilirlik belgesini takdim etti. Başkan Muhittin Böcek, erişilebilirlik belgesinin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, “Tüm yürüttüğümüz projelerde engelli kardeşlerimizin de hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Engelli kardeşlerimizden gelen talepleri daha hızlı karşılamak adına Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural kardeşim ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak birlikte çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binamızın Erişilebilirlik Belgesi alması bizler için çok önemli. Engelli kardeşlerimiz Ana Hizmet Binamıza çok rahatlıkla ulaşabilir. Büyükşehir Belediye’mizin erişilebilirlik konusunda aldığı belge 27’ye yükseldi” dedi.