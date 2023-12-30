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Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Antalya ve ilçelerde kreş sayısını artırıyor. Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda Sedir, Korkuteli, Elmalı ve Alanya’da hizmete açacağı yeni kreşler ile bu sayıyı 15’e çıkartacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her ilçeye yeni kreşler açarak kadınların istihdama katılmalarını ve çocukların daha nitelikli eğitim almalarını sağlıyor. Başkan Muhittin Böcek’in göreve gelmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin Cam Piramit Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevinin kapasitesi genişletildi. Muratpaşa Yenigün, Gündoğmuş, Serik ve Kaş çocuk kreşleri açılarak Antalyalılara hizmet vermeye başladı.

1263 ÇOCUK YARARLANIYOR

Antalya ve ilçelerinde kreş sayısını sürekli arttıran Büyükşehir Belediyesi Kepez Kanal, Güzeloba, Finike, Kumluca ve Manavgat’ta ta yeni kreşler açtı. Büyükşehir Belediyesi’nin 11 çocuk kreşi, toplam 1263 çocuğa hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi 4-6 yaş çocuklar için şimdi de 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi içerisinde 120 öğrenci kapasiteli, Korkuteli’nde de 80 öğrenci kapasiteli iki yeni kreş daha açacak. Elmalı ve Alanya’da devam eden tadilat çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni kreşlerin kısa zaman içinde hizmete girmesi planlanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin açacağı yeni dört yeni kreş ile birlikte Antalyalılara hizmet veren kreş sayısı 15’e çıkacak.