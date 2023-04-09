Antalya Büyükşehir Belediyesi, depremden zarar gören Gaziantepli esnafa destek oluyor. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi Kral Yolu’nda düzenlenen ‘Gaziantepliler Dayanışma Günleri’ etkinliğiyle Gaziantep’ten gelen esnafın yöresel ürünleri Antalya halkı ile buluşturuluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Gaziantepliler Kültür Derneği, depremde zarar gören esnafın yaralarını sarmak amacıyla “Gaziantepliler Dayanışma Günleri” etkinliği düzenliyor. 7-16 Nisan tarihleri arasında Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi Kral Yolu’nda gerçekleştirilecek etkinlikle Gaziantep yöresine ait yöresel ürünler Antalyalı vatandaşlara tanıtılacak. Gaziantep’ten gelen esnaflarda stantlarını açarak depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Esnafa Can Suyu Olacak

Gaziantep İslahiye’den gelen esnaflardan Sedat Akbayram, “Allah kimseye böyle bir deprem felaketi yaşatmasın. Antalya Büyükşehir Belediyesi böyle bir tanıtım günleriyle biz esnafa sahip çıktı. Dükkanlarımız, evlerimiz zarar gördü. Bu etkinlik bize can suyu olacak. Antalya halkı da bizleri en güzel şeklide ağırlayacaktır” dedi.

Esnaf Hanife Kaya ise depremde işyerlerini zarar gördüğünü, yöresel ürünlerini Antalya halkına tanıtarak tekrar hayata tutunmaya çalıştıklarını söyledi.

Esnaf Hayata Tutunmaya Çalışıyor

Gaziantep’i tanıtmak için Antalya’ya geldik diyen Dilek Üresin ise “Zor günler geçiriyoruz. Gaziantep’in yöresel ürünlerini Antalya halkı ile buluşturmak için buradayız. Depremde kayıplarımız oldu. Deprem sonrasında ilk kez böyle bir tanıtım gününde dükkan açıyoruz. Bize, ustalara, çalışanlarımıza iyi gelecek. Hayata tekrar devam etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Gaziantepliler Dayanışma Günleri” etkinliklere kapsamında esnaflardan alışveriş yapan Sema Altoğlu vatandaş ise depremzede esnafa destek olmak amacıyla alışveriş yaptığını söyledi.

Gaziantep Lezzetleri Antalya'da

UNESCO tarafından koruma altına alınan Gaziantep’in yöresel lezzetleri 7-16 Nisan tarihleri arasında Antalyalı vatandaşlarla buluşacak. Gaziantep’in birbirinden lezzetli ürünleri 10 gün boyunca Antalya halkına tanıtılarak, depremden zarar gören esnafa can suyu olacak. Depremzede esnaf, bu etkinlikle ürünlerini satabilecek. Aynı zamanda elde edilen gelir ile de deprem bölgesine kumanya desteği de sağlanacak.