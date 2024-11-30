Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek vermeye devam ediyor. Minerva Kadın Girişim Kooperatifine 8 bin adet frezya ve nergis soğanı desteği sağlandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi kadın emeğini ekonomiye kazandırarak bölgesel kalkınmayı desteklemeye yönelik projeleriyle, kadınların tarım sektöründe aktif rol almasını teşvik etmeye devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle Antalya’daki kadın girişimciler tarım sektörüne katkı sağlamaya devam ediyor. S.S. Minerva Kadın Girişim Kooperatifi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Aksu ilçesine bağlı Boztepe mahallesinde tarımla uğraşan kadın çiftçilere 8 bin adet frezya ve nergis soğanı desteği sağlandı.

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜÇ KAYNAĞI

Kooperatif Başkanı Zeynep Yüncü Korkmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı desteklerle kooperatifin üretim faaliyetlerini genişlettiklerini ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl aldığımız desteklerle aronya ve nergis üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl ise nergis ve frezya üretimimize devam ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e kadın girişimcileri destekleyen katkıları için teşekkür eden Korkmaz, “Bu tür projeler, kadın girişimciler için önemli bir güç kaynağı oluşturuyor ve tarım sektöründe kadın istihdamını artırmaya katkı sağlıyor” dedi.