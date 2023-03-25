Antalya Büyükşehir Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ayı ramazanda Mobil Aşevi Tırı ile mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımına başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında “İftarda mahallenizdeyiz” sloganıyla gerçekleştirilen kent merkezindeki mahallelerde iftar yemeği dağıtımı yapıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na ait Mobil Aşevi, Kepez ilçesindeki Güneş Mahallesi’nde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.

1500 Kişiye Yemek Desteği

İftar öncesi yapılan yemek dağıtımında bin 500 kişiye dört çeşit yemek ikram edildi. Vatandaşlar, iftar öncesi yemeklerini alarak evlerinde iftar saatini bekledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, ramazan ayı boyunca Kepez ilçesi ağırlıklı olmak üzere farklı mahallelerde iftar öncesi yemek dağıtımlarını sürdürecek.