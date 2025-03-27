Antalya'ya bağlı Demre Belediyesi’nin düzenlediği Büyük İftar Programı, Noel Baba Meydanı’nda yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kadir Gecesi’nin manevi atmosferinde bir araya gelen Demreliler, ramazan ruhu içerisinde iftarlarını açmanın huzurunu yaşadı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- İftar programına; Demre Kaymakamı Emin Bağlı, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, İlçe Emniyet Müdürü Yuşa Kılıçaslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mücahit Yılmaz, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dualarla başlayan iftar programı, konuşmalarla devam etti.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, bu mübarek ve özel gecede vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Kadir Gecesi, duaların kabul olduğu, rahmetin ve bereketin en yoğun yaşandığı bir gece. Hep birlikte bu manevi atmosferi paylaşmak çok kıymetli. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim,” dedi.

Demre Kaymakamı Emin Bağlı da bir konuşma yaparak, Kadir Gecesi’nin önemine vurgu yaptı ve bu maneviyatı yüksek gecede aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Demre İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral tarafından dua edildi.

Gece boyunca vatandaşlar sohbet ederek Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Dayanışma ve kardeşlik ruhu içinde geçen bu özel program, Demre’nin birlikteliğini bir kez daha gözler önüne serdi.