Antalya Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Holü’nde asma tavanda meydana gelen kısmi çökmede bir Air Clinic çalışanı hafif yaralandı. Olay uçuş trafiğini etkilemedi, soruşturma başlatıldı.ANTALYA (İGFA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali Giden Yolcu Holü’nde asma tavanda kısmi bir çökme yaşandığını duyurdu.

Olay sırasında bölgede bulunan Air Clinic personeli bir çalışan hafif şekilde yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından anında müdahale edildi.

Yapılan incelemelerde başka yolcu veya çalışanın zarar görmediği belirlendi.

Yolcu ve çalışan güvenliği için olay yerinde gerekli önlemler alınarak ilgili bölüm paravanlarla kapatıldı. Hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları hızla başlatıldı.

Adli makamlar, olaya ilişkin soruşturma sürerken, DHMİ, yaşanan durumun havalimanı operasyonlarını etkilemediğini ve yolcu ile uçuş trafiğinin kesintisiz devam ettiğini duyurdu.