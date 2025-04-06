Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binalarının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 12 Nisan'da gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binalarının açılışını 12 Nisan’da gerçekleştirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Mevcut 90 bin 143 metrekarelik dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan iç hatlar terminalini ise 75 bin metrekareye çıkarıyoruz. Böylece, havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 82 milyona çıkarıyoruz.” dedi.

Antalya Havalimanı’nda yapılan genişleme çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “108 olan uçak park pozisyonu, yeni apron sahaları ile 176’ya çıkarıldı. Mevcut VIP Terminali 690 metrekareden 2 bin metrekareye, Genel Havacılık Terminali bin 200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişletildi. Ayrıca yeni yapılan 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi, 5 bin metrekarelik DHMİ Hizmet Binası ve lojmanları hizmete açıldı.” dedi.

YOLCU KAPASİTESİ 82 MİLYONA ÇIKIYOR

Terminal genişletme çalışmalarında sona geldiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Mevcut 90 bin 143 metrekarelik dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan iç hatlar terminalini ise 75 bin metrekareye çıkarıyoruz. Böylelikle havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkartıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İnşaat çalışmalarının bölgedeki ulaşım ve turizm faaliyetlerini etkilemediğini belirten Bakan Uraloğlu, “Havalimanımız, ulusal ve uluslararası mevzuatlarda belirtilen tüm inşai önlemler alınarak kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. 2024 yılı sonu itibarıyla iç hatlarda 45 bin 351 uçak ve 6 milyon 242 bin 379 yolcuya; dış hatlarda ise 188 bin 748 uçak ve 32 milyon 988 bin 354 yolcuya hizmet verdik. Toplamda 234 bin 99 uçak ve 39 milyon 230 bin 733 yolcuya ulaştık.” diye konuştu.