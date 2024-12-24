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Eğitimlerde çocuklara trafik kuralları, yaya güvenliği ve trafik işaretleri gibi temel bilgiler interaktif yöntemlerle anlatıldı.

Jandarma Komutanlığı Trafik Sorumluluk sahasında yer alan 110 okuldaki eğitimlerde çocuklara özel eğitim materyalleri de dağıtıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, “Trafik Dedektifleri Eğitimi Programı” kapsamında çocuklara trafik bilincini aşılamak için geniş çaplı bir eğitim programı düzenledi. ANTALYA (İGFA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Trafik Jandarması ekipleri, geleceğin bilinçli yol kullanıcılarını yetiştirmek maksadıyla “Trafik Dedektifleri Eğitimi Programı” kapsamında 30 bin öğrenciye uygulamalı eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

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