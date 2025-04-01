Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya- Konaklı Arıtma Tesisi’nde iyileştirme ve rehabilitasyon çalışması gerçekleştiriyor. Bu çalışmayla tesisin kapasitesi iki katına çıkarılacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, atık su arıtma altyapısının ve tesislerin standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Alanya Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi’nde kapsamlı bir iyileştirme ve rehabilitasyon çalışması gerçekleştiriliyor. Alanya’nın atık su arıtma hizmetinde kritik öneme sahip olan tesiste, kötü kokuya neden olan ön arıtma ünitesi de koku giderme sistemleri ile donatılarak modernize ediliyor. KDV ve fiyat farkı dahil yaklaşık 200 milyon TL’ye mal olması beklenen Alanya Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi’nin yenileme çalışmasının, Ağustos ayında tamamlanması hedefleniyor.

YAPISAL SORUNLAR TESPİT EDİLDİ

ASAT Genel Müdürlüğü Atık Su Arıtma Dairesi Başkanı Murat Mert Otuzaltı, Alanya’da bulunan ve 2007 yılında inşa edilen Konaklı Atık Su Arıtma Tesisi’nin, 2014 yılında Büyükşehir Yasası ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’ne devredildiğini belirtti. Devir sonrası tesiste bulunan iki havalandırma havuzunda yapısal sorunlar tespit edildiğini kaydeden Otuzaltı, bu sorunlar nedeniyle bir havuzun hiç kullanılamadığını, diğer havuzun ise yarı kapasiteyle çalıştığını söyledi.

KONAKLI ARITMA TESİSİNDE KAPSAMLI YENİLEME

2020 yılında sorunlu havalandırma havuzunun ASAT tarafından yıkılarak yeniden inşa edildiğini söyleyen Otuzaltı, Alanya’da yaşanan depremler nedeniyle diğer havuzun da deforme olarak kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Yenileme çalışmalarını başlandığını belirten Otuzaltı bu kapsamda yapılacak çalışmaları şöyle anlattı: “Kullanılamaz durumdaki havuz yıkılarak yeniden yapılıyor. Günlük 30 bin m³ kapasiteye sahip olan tesis, şu an yapısal sorunlar nedeniyle günlük 15 bin m³ kapasiteyle çalışmaktadır. Ocak ayında başlanan çalışmaların Ağustos ayında tamamlanmasını planlıyoruz. Ayrıca bu süreçte havalandırma havuzunun tüm elektromekanik ekipmanları, hava hatları, difüzörler, blowerler ve mikserler yenilenecek. Tesiste kötü kokuya neden olan ön arıtma ünitesi de koku giderme üniteleri ile donatılarak iyileştirilecektir.