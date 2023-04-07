Antalya-Konya kara yolunda akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı bazı yerlerde 15 santimetreye kadar ulaştı.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı etkili oluyor.

Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden itibaren saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı, gece 00.00 saatlerinden sonra etkisini arttırdı. Kar yağışı ile birlikte kara yolları Alacabel ekipleri harekete geçti. Ekipler Akseki-Seydişehir kara yolunda trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karları temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Şu ana kadar kara yolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi. Yolda kalan bazı araçlara ise kara yolları ekipleri yardım etti.

Yarpuz Mahallesi’nde kar kalınlığının 5 santimetreye, Alacabel mevkiinde ise yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı bildirilirken, kara yolları Alacabel ekibi yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Akseki Bölge Trafik ve kara yolları ekipleri, yolu kullanacak sürücülere zincirlerini yanlarında bulundurmaları uyarısında bulundu.