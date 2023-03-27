2022-23 EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Antalya temsilcisi Konyaaltı Belediye Spor, yarı finalde Slovakya'nın MKS IUVENTA Michalovce takımını eleyerek finale yükseldi.ANTALYA (İGFA) - Slovakya'nın Michalovce kentindeki Chemkostav Arena'da oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 16-13 önde kapattı.

Maçın ikinci devresini de 33-27 MKS IUVENTA Michalovce takımı önde kapatmasına rağmen, Antalya'da oynanan ilk maçta 31-24 galip gelen temsilcimiz Konyaaltı Belediye Spor finale yükselen takım oldu.

Antalya temsilcisi Konyaaltı Belediye Spor, EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası finalinde İspanya'nın Club Balonmáno Atlético Guardes takımı ile 29 Nisan ve 6 Mayıs tarihlerinde iki maç yapacak.

İlk maça hangi takımın ev sahipliği yapacağı BUGÜN EHF tarafından çekilecek kura ile belirlenecek.