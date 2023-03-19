Antalya Konyaaltı Belediye, EHF Avrupa Kupası yarı final ilk maçını kazandıANTALYA (İGFA)  - 2022-23 EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden temsilcimiz Antalya Konyaaltı Belediye Spor, yarı final ilk maçında Slovakya'nın MKS IUVENTA Michalovce takımını 31-24 mağlup etti.

TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 1 - Erbaaspor: 0 TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 1 - Erbaaspor: 0

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan maçın ilk yarısını da Konyaaltı Belediye 15-14 önde kapattı.

Temsilcimiz Antalya Belediye Spor rövanş maçını 26 Pazar günü saat 18.00'de Slovakya'nın Michalovce kentindeki Chemkostav Arena'da oynayacak.