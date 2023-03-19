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Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan maçın ilk yarısını da Konyaaltı Belediye 15-14 önde kapattı.

Antalya Konyaaltı Belediye, EHF Avrupa Kupası yarı final ilk maçını kazandı ANTALYA (İGFA) - 2022-23 EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden temsilcimiz Antalya Konyaaltı Belediye Spor, yarı final ilk maçında Slovakya'nın MKS IUVENTA Michalovce takımını 31-24 mağlup etti.

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