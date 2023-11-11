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Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin son durağı Antalya’da etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yılında Antalya Kültür Yolu Festivali’nde Ulu Önderimizi anlatan dopdolu etkinlikler dikkat çekti.ANTALYA (İGFA) - Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya Devlet Opera ve Balesi, ‘10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri’ gerçekleştirdi. Antalya DOB Koro ve Orkestrası ile solist sanatçılar, soprano Serap Demirhan ve Meriç Karataş, tenor Burak Pektaş, bariton Umut Tarık Akça, kanun sanatçısı Volkan Kırımlıoğlu ve ney sanatçısı İbrahim Odabaşı’nın sahne aldığı konserde orkestrayı şef Hakan Kalkan yönetti. Serap Demirhan ve Emre Aytekin’in sunucu olarak yer aldığı konserde Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından hazırlandı. Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir özenle hazırlanan repertuvarda, Atatürk’ün en sevdiği opera olan Tosca operasından ‘E lucevan le stelle’ aryası ve koronun seslendirdiği Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’ndan ‘Sensin Kerim, Sensin Rahim’ parçalarının yanı sıra Türk bestecilerimiz Fahir Atakoğlu, Muammer Sun, Turgay Erdener, Cemal Reşit Rey, Ali Hoca ve Saydam Akdil’in eserleri de seslendirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen konser, Antalya halkı ve çevre illerden gelen vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

ADSO’DAN ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ise aynı saatlerde ‘Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar’ konseri ile Side Antik Tiyatro’da sahnedeydi. Şef Eray İnal yönetimindeki orkestraya solist olarak Pınar Bulut (vokal), Umut Bulut (vokal), Halis Işık (bağlama), Ali Bedel (kaval), Burak Toptop (vurmalı çalgılar) ve Anıl Edbale (düzenleme) konuk oldu. ‘Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar’ konserinde ‘Çanakkale’, ‘Bülbülüm’, ‘Manastır’, ‘Vardar’, ‘Çalın Davulları’, ‘İzmir’in Kavakları’, ‘Fikrimin İnce Gülü’, ‘Hoş Gelişler Ola’ gibi Atamızın çok sevdiği şarkılar seslendirildi.

SERGİLER SÜRÜYOR

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca gerçekleştirilen Antalya Kültür Yolu Festivali ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları, Konyaaltı Sahili’nde Ataya Saygı Uçuşu ve Kalp figürü çizimi yaptı. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız bugünlerde ayrıca Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya Aquarium’da ‘Cumhuriyete Borçluyuz’ sergisi yer aldı. Cumhuriyetin 100. Yılı ‘Atatürk ve Alanya Sergisi’ ise Alanya Müzesi’de sanatseverlerle buluştu. Sergi bugün de (11 Kasım) 09.00-18.00 saatleri arasında Alanya Müzesi’nde görülebilir. Atatürk’ün Kitre Bebekleri sergisi, Olgunlaşma Enstitüsü’nde 12 Kasım’a kadar görülebilir. ‘10 Kasım konulu Resim Atölyesi’, Korkuteli Fatih İlçe Halk Kütüphanesi’nde, ‘Atatürk konulu Sanat Atölyesi ise Tekelioğlu Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşti. Dopdolu bir 10 Kasım programına yer veren Antalya Kültür Yolu Festivali 12 Kasım’a kadar geniş yelpazedeki etkinlikleriyle Antalyalılarla buluşmaya devam edecek.