Kumluca Belediyesi, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek dayanışmayı güçlendirmek ve yerel yönetimle iş birliğini artırmak amacıyla bir kahvaltı etkinliği düzenledi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) 19 Ekim muhtarlar günü vesilesiyle düzenlenen kahvaltı etkinliğine Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir,Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Protokolü, Siyasi Parti Temsilcileri ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte mahalle muhtarları ve aileleri ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu , etkinlikte yaptığı konuşmada, muhtarların yerel yönetimdeki önemine vurgu yaparak, “Muhtarlarımız, mahallelerimizin nabzını tutan, sorunları ve ihtiyaçları en iyi bilen kişiler. Onlarla bir araya gelmek, hem sorunları yerinde tespit etmek hem de çözüm yollarını birlikte aramak açısından büyük önem taşıyor,” dedi.

Etkinlikte, muhtarlar belediye hizmetleri hakkında bilgilendirilirken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kahvaltı programı, samimi bir ortamda gerçekleşirken, muhtarlar da kendi mahallelerindeki sorunları ve talepleri doğrudan belediye yetkililerine iletme fırsatı buldu.

Kumluca Belediyesi’nin düzenlediği bu tür etkinliklerin, yerel yönetim ile mahalleler arasındaki iletişimi güçlendirdiği ve hizmet kalitesini artırdığı belirtildi. Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu , bu tür buluşmaların devam edeceğini ve muhtarlarla iş birliğinin her zaman öncelikli olacağını ifade etti.