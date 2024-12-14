Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kız Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde KYK yurdunun 4. katında meydana gelen ve klimadan çıktığı tahmin edilen yangın, öğrenciler tarafından fark edildi.

İtfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Giriş kapısının üstündeki levha nedeniyle yerleşkeye giremeyen itfaiye araçları, binanın arkasındaki kapıdan bahçeye ulaştı.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Levha da Kumluca Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü personeli tarafından söküldü. Yangın sırasında öğrenciler panikledi, ancak yaralanma yaşanmadı. Alevlerden dolayı 4. Kattaki bir oda kullanılamaz hale geldi.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ve İlçe Spor Müdürü Erol Koca yangın sonrası KYK yurdunda incelemelerde bulundular.