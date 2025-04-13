Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu’nda polis haftası kapsamında renkli ve anlamlı bir kutlama gerçekleştirildi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya Kumluca'da sınıf öğretmeni Sibel Güzel tarafından öğrencilere "Polis Günü’nün anlam ve önemi" ders olarak anlatıldı.

Okul yönetimi ve öğrenciler, Emniyet Teşkilatı'na tatlı bir sürpriz yapmak için kurgusal bir ihbarda bulundu.

"Okulda bir olay var" anonsu üzerine harekete geçen polis ekipleri, olay yerine geldiklerinde alkışlar ve ikramlarla karşılandı.

Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Atalay Çetin'in de katıldığı etkinlikte, öğrenci ve öğretmenler polisleri çiçeklerle karşıladı.

Hazırlanan masa ise adeta şenlik havasındaydı. Pasta, poğaça, kısır ve baklava gibi birçok ikram eşliğinde emniyet mensuplarına teşekkür edildi.