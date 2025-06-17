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Kaza nedeniyle karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Araçta bulunan kişiler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen yolcuların durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Antalya’nın Kumluca ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Mehmet ŞENTURK / ANTALYA (İGFA) - Kaza, D400 karayolu Beşikçi kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken aracın ön lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak yaklaşık 50 metre boyunca sürüklendi.

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