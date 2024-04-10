Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu Kumluca Cumhuriyet Meydanında vatandaşlar ile bayramlaştı.Mehmet ŞENTÜRK / BATI AKDENİZ TV

ANTALYA (İGFA) - Kumluca Cumhuriyet Meydanında yapılan Bayramlaşma programına, CHP Antalya Eski Milletvekili Aydın Özer, Demokrat Parti Kumluca İlçe Başkanı Ramazan Hoyrazlı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ömer Tekin, Ak Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Mustafa Ay, KUTBO (Kumluca Ticaret Borsası) Başkanı Fatih Durdaş, KUTSO (Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası) Meclis Başkanı Menderes Oktay, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, Şoförler Odası Başkanı Bayram İğneli, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Şaban Eren, Kumluca Sanayi Sitesi Başkanı Durmuş Tomaç, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden protokol üyeleri Jandarma Binbaşı Erkan Özgür ve Jandarma personelinin bayramını kutladılar.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulunan heyet 10 Nisan Polis gününe denk gelen bayram nedeniyle Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut ve Emniyet personellerinin bayramını ve polis gününü kutladı.

Belediye Başkanı Uzman Dr. Mesut Avcıoğlu Emniyet Müdürlüğü ziyaretinden sonra Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Fatih Aladağ’ı ve tedavi gören hastalara moral ziyareti gerçekleştirerek Ramazan Bayramlarını kutladı.

Avcıoğlu, son olarak İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Bölge Amiri Niyazi Cebeci ve İtfaiye personellerinin bayramını kutladı.