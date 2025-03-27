Antalya'da Kumluca Belediyesi, Geleneksel Kadir Gecesi iftar programını bu yıl da gerçekleştirdi.Mehmet ŞENTÜRK ANTALYA (İGFA)- Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu’nun ev sahipliğinde Kumluca Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen iftar yemeğine, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş,Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Başsavcısı Gökhan Kıymacı,Kumluca Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Daire Amirleri, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. İftar öncesinde, dualar okunurken semazen gösterisi geceye renk kattı.

Başkan Avcıoğlu, yemek öncesinde yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak istediğini belirtti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise, birlikteliğin karşısında söz söylemeye hacet olmadığını ifade ederek, "Birlikteliğimiz daim olsun, yarınlarımız bugünden güzel olsun. Ancak bu temennileri paylaşabilirim. İnşallah burada güzel hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Memleketimiz daha güzellerini hakediyor" dedi.

Programda hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan yemekler ikram edildi.