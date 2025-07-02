Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Mehmet ŞENTURK / ANTALYA (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Gödene Caddesi üzerinde meydana geldi.
H.Y. idaresindeki otomobil ile Gökhan Şahin yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Gökhan Şahin ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Gökhan Şahin, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İGF