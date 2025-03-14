Antalya'da Kumluca Belediye Başkanı Uzman Dr. Mesut Avcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Sağlık hizmetlerine katkı sağlayan sağlık çalışanlarını, meslektaşlarını ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'ndeki çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı.

Başkan Avcıoğlu, sağlık emekçilerinin insan hayatına değer kattığını ve büyük fedakarlıklarla toplum sağlığına hizmet ettiğini belirterek, "Sağlık hizmetlerine olan katkıları ve fedakarlıklarıyla hayatımızı daha iyiye taşıyan tüm sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı’nı bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.