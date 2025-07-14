Antalya Kumluca'da 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başarı elde eden pehlivanlarını büyük bir coşkuyla karşıladı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Altın kemer kazanan Başpehlivan Orhan Okulu, başaltı boyunda ikinci olan Tufan Güzel ve minik 1 boyda ikinciliği elde eden Turgut Tuğra Arı için karşılama töreni düzenlendi.

Kumluca girişinde başlayan konvoy, ilçe merkezine kadar ilerleyerek vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Törene; önceki dönem Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu, Demokrat Parti Antalya İl Başkanı Mahmut Çil, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu, “Çok özel ve gurur verici bir günü birlikte yaşıyoruz. Bize bu güzel anı yaşatan başpehlivanlarımıza teşekkür ediyorum. Pehlivanlarımız adımızı er meydanlarında duyurdular” dedi.

BAŞPEHLİVAN ORHAN OKULU: “ALTIN KEMER KUMLUCA’MIZA HAYIRLI OLSUN”

Başkan Avcıoğlu’nun ardından konuşan Başpehlivan Orhan Okulu ise, “Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yedi yıl aradan sonra Kumluca’mıza altın kemeri getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Altın kemer Kumluca’mıza ve Antalya’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Program sonunda, Kumluca’yı başarıyla temsil eden pehlivanlara ödülleri, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu tarafından takdim edildi.

Tören, alkışlar ve gurur dolu anlarla sona erdi.