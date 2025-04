Doğal güzellikleri, altın kumsalları, tarihi zenginlikleri, heyecan dolu turistik aktiviteleri ve gelişmiş konaklama imkânları ile Türkiye’nin en değerli tatil cennetlerinden olan Antalya Manavgat, Girit kültürü ve lezzetleri ile uluslararası vitrine çıkacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Manavgat Belediyesi’nin ev sahipliğinde 24-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali” ilçenin tarihsel geçmişinin önemli bir parçasını oluşturan Giritlilerin büyük buluşmasına sahne olacak. Denizin mavisiyle tarihin altın çağlarını buluşturan, Apollon Tapınağı’nın görkemli sütunları arasında zamanın durduğu büyüleyici bir açık hava müzesi olan Side Antik Kenti’nde düzenlenecek festivalde, Girit’e özgü yemekler, müzikler ve halk danslarıyla eşsiz bir atmosfer yaşanacak.

İstanbul’daki Melas Hotel’de gerçekleştirilen festival tanıtım toplantısında Türkiye, Yunanistan ve Avrupa medyasının temsilcileriyle bir araya gelen Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, 3 bin yıllık tarihe sahip Side’nin Girit kültürüyle harmanlanarak sanat, müzik, gastronomi ve etnografik mirasın bir arada yaşatıldığı eşsiz bir yerleşim olduğunu vurguladı. Başkan Kara, bu büyülü atmosferde Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali’ni organize ederek bir ilke imza atmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını söyledi.

“Manavgat, 12 ay boyunca turizmin cazibe merkezi olacak”

Manavgat’ın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Akdeniz’in en çok tercih edilen tatil beldeleri arasında ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Başkan Kara, “Manavgat’ın sadece yaz aylarında değil yılın her mevsiminde cazibe merkezi olmasını amaçlıyoruz. Manavgat’ta 12 ay boyunca hayatın hiç durmadığı, sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş bir turizm modeli vizyonuyla çalışıyoruz. Sadece yaz aylarına sıkışmayan, doğasıyla, kültürel zenginlikleriyle, sağlık ve spor turizmi olanaklarıyla her mevsim canlı kalan bir destinasyon oluşturmayı hedefliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda en küçük esnaftan büyük işletmelere uzanan değer zincirinde herkese fayda sağlayabilmek için bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsiyoruz. Çevreye duyarlı, gastronomiden ekoturizme kadar geniş bir yelpazede deneyim sunan projeler geliştiriyoruz. Amacımız, Manavgat’ı sadece yaz tatilcilerinin değil, yılın her döneminde ziyaret edilen, keşfedilen ve hafızalarda yer eden bir yaşam ve turizm merkezi haline getirmektir. Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali de bu eylem planımızın önemli bir etabını oluşturuyor. Her adımımızda turizmimizi çeşitlendirmek, sürdürülebilir kılmak ve Manavgat’ı yılın 12 ayında keşfedilecek bir kent olarak konumlandırmak için projelerimizi bir bir uygulamaya başladık.” dedi.

“Manavgat geçen yıl 5,7 milyon turist çekti, 6,65 milyar dolar değer üretti”

Manavgat’ın Türkiye turizmindeki öncü konumunu rakamlarla ortaya koyan Başkan Kara, konaklama kapasitesi ve hizmet çeşitliliğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “İlçemizde 423 konaklama tesisi bulunuyor ve bu tesislerde 193 bin yatak kapasitesi mevcut. Bu rakamlar, Manavgat’ın turizm altyapısında ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Özellikle beş yıldızlı otellerin sayıca fazlalığı ve hizmet kalitesi, yabancı turistlerin tercihlerini doğrudan etkilemektedir. Bu güçlü altyapı, 2024 yılında başta Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden 5,7 milyon turistin ilçemizi ziyaret etmesine olanak sağlamıştır. Manavgat, Türkiye'nin toplam 61 milyar dolara ulaşan turizm gelirine 6,65 milyar dolarlık katkısıyla büyük bir ekonomik değer üretmiştir. Bu veriler Manavgat’ın ülkemizin toplam turizm gelirinin yüzde 10’undan fazlasını tek başına kazandırdığını gösteriyor. Konaklama kapasitesinin genişliği, sürdürülebilir turizm açısından da önemli bir avantaj sağlayarak Manavgat’ı hem yerli hem yabancı ziyaretçiler için cazip ve rekabetçi bir destinasyon haline getirdi.”

“Girit kültürüyle harmanlanan Side’de eşsiz bir kültürel şölen yaşatacağız”

Üç gün sürecek festivalde Side’nin derin tarihine ve Girit kültürünün bu topraklardaki izlerine doğru unutulmaz bir yolculuk yaşanacağını belirten Başkan Kara, “Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali, geçmişin izlerini geleceğe taşırken, dostluk köprüleri kuran, tarihin ve lezzetin buluştuğu bir kültürel şölen olarak Side’mizin ruhunu yansıtacak.” diye konuştu.

Side’de yaşayan Giritlilerin daha çok Hanya’dan geldiğini ve bundan dolayı festival hazırlıklarında Girit’in Hanya Belediyesi ile iş birliği içinde çalışmalar yürüttüklerini de kaydeden Başkan Kara, Manavgat Belediyesi ve Hanya Belediyesi’nin kültürel bağları daha da güçlendirmek amacıyla “kardeş belediye” olacağını duyurdu.

Başkan Kara, kültür ve gastronomi mirasının evrenselleşmesine katkılarından dolayı festival ana sponsorları Barut Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Haydar Barut’a, Seher Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güneş’e ve organizasyonda emeği geçen ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Antik limanda festival çarşısı, ünlü şeflerle tadım etkinlikleri; Apollon’da Girit ve Türk ezgileri, halk dansları

Tanıtım toplantısında festival programının önemli etkinlikleri de detaylandırıldı. 24 Nisan’da kortej yürüyüşü ile başlayacak festivalde Side Antik Liman’da sürdürülebilir turizm ilkelerine uygun şekilde oluşturulacak festival çarşısında dünyaca ünlü şefler Manavgat’ı Girit lezzetleriyle dünya gastronomi sahnesine taşıyacak. Tadım etkinliklerinde lezzet sihirbazları Maria Ekmekçioğlu, Esat Özata, Dilek Yetkiner, Pasquale Lembo, Apostolos Altanis, Ioannis Koufos ve Argyrios Kontakis, Girit mutfağını bir sanat eserine dönüştürmek için kolları sıvayacak. Ünlü şefler, Sideli kadınlarla Girit yemeklerini de yorumlayacak. Apollon Tapınağı’nda ise “Girit’ten Side’ye Lezzet Yolculuğu” isimli söyleşi etkinliği gerçekleştirilecek.

Side Antik Kenti’ndeki Apollon Tapınağı’nın yakınında kurulacak dev sahnede üç gün boyunca ücretsiz halk konserleri verilecek. Yunanistan'ı Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden, “Platin Plak” ödüllü Sofia Vossou, duygusal derinliği ve güçlü vokaliyle bilinen sanatçı Chrysoula Stefanaki sahne alacak. Yine Apollon Tapınağı’ndaki sahnede Anadolu rock ezgilerini modern soundlarla harmanlayan Necati ve Saykolar grubu konser verecek.

Antik Liman Side Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek kültürel etkinlikte ise Yunan edebiyatının en büyük isimlerinden Nikos Kazantzakis’in dünyaca ünlü romanından uyarlanan 3 Oscar ödüllü kült film Zorba’nın özel gösterimi yapılacak.