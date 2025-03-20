çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da tefeci organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 45 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucu yaklaşık 15 milyar lira değerindeki mal varlığına adli makamlarca el konuldu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’da elebaşılığını C.F.’nin yaptığı Tefeci Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonunda 45 şüpheli yakalandığını açıkladı.

Manavgat, Alanya ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; 650 Jandarma personelinin katılımıyla Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'de 61 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyona ilişkin detayları Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1902646252094861582

Operasyonlarda yaklaşık 15 MİLYAR TL değerinde; 1 adet beş yıldızlı otel (250 odalı), OSB üzerinde fabrika bulunan 220 dönümlük arazi, 3 adet apartman (18 daire), 2 adet büyük et entegre tesisi, 29 adet villa, 6 adet iş yeri, 71 adet arsa/tarla, 76 adet araç ile 4 adet şirkete 5549 Sayılı Kanun gereğince, MASAK raporuna istinaden adli makamlarca el konulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, 4 ayrı şirkete de Kayyım ataması yapılarak adli tahkikat başlatıldığını kaydetti.

Ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda çek/senet, tapu, satış sözleşmesi, telefon ve bellek ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak, Tefecilik, Silahla Tehdit, Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığı bildirildi.