Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin her yıl ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlediği 11. Geleneksel Sünnet Şöleni için başvurular başladı. Kayıtlar, 25 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla her yıl düzenlediği, Geleneksel Sünnet Şölenibu yıl 11’inci kez aileleri ve çocukları bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Muratpaşa sınırları içinde ikamet eden ve 5-12 yaş arası çocukların ücretsiz olarak katılabildiği toplu sünnet şöleni, hem aileler hem de çocuklar için unutulmaz bir gün olacak.

Etkinlik kapsamında sünnet işlemleri sağlık kuruluşlarıyla iş birliği içinde hijyenik koşullarda gerçekleştirilecek. Dayanışmanın ve geleneklerin yaşatılacağı bu özel gün, aynı zamanda ebeveynler için de sosyal bir buluşma noktası olacak.

Sünnet Şöleni için başvurular, 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi üzerinden yapılacak. Başvurusu kabul edilen aileler, kesin kayıt için gerekli olan ikametgah, kimlik fotokopisi ve kayıt formu belgelerini teslim ederek kayıt işlemini tamamlayacak.

Kayıtlar 25 Temmuz’da sona erecek.