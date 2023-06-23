Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye çalışanlarıyla bir araya geldiği bayramlaşmada “Ülkemize, vatanımıza, insanlarımıza faydalı olma, şehrimize faydalı olma mücadelemize devam edeceğiz” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 28 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı öncesi son iş gününde belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Muratpaşa Belediyesi’nde ilk tören Fen İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleşti. Bayramlaşmaya, müdürlük personeliyle birlikte Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler müdürlükleri çalışanları katıldı.

"Yılgınlık yok, mücadelemize devam edeceğiz" diyen Başkan Uysal, "Ülkemize, vatanımıza, insanlarımıza faydalı olma, şehrimize faydalı olma mücadelemize devam edeceğiz. Nice bayramlarda hep birlikte, böyle dinamik, umutlu geleceğe güvenle bakmaya çalışan, güvenle bakmaya gayret eden, bunun mücadelesini veren bir tutarlılıkta kol kola, omuz omuza mücadele etmeye devam edelim. Sizin ve sevdiklerinizin bayramını kutluyorum" diye konuştu.