Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, belediyenin ana hizmet binasında personelle yangın tatbikatı gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nde yangın tatbikatı çağrısı anonslarla yapıldı. Belediye personeli kısa süre içinde belediyenin yanında Atatürk Kent Meydanı’nda yer alan ‘Acil Toplanma Noktası’nda bir araya geldi.

Afet İşleri Müdürlüğü personellerinden Samet Savaş’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında yangın söndürülürken kullanılan ekipmanların nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgiler verildi. Elektrik yangınlarında hem yangını kontrol altına alabilmek hem de elektrikli cihazları koruyabilmek adına farklı yangın tüplerinin kullanılması gerektiğine değinen Savaş, eğitimde yangın battaniyesinin kullanımını da uygulamalı olarak katılımcı personellere gösterdi. Savaş, yangını boğmak için kullanılan battaniyenin yangından etkilenen bireyin üzerine sarılmasıyla oksijen temasının kesildiğini ve kurtarma girişiminin olumlu sonuçlandığını söyledi. Yangın söndürmede 2 metrelik mesafenin ideal olduğunu belirten Savaş, 45 derecelik sporcu duruşu açısıyla yangına müdahale edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Ardından personel, uygulamalı olarak yangın söndürme deneyimi yaşadı.

Çoğu evde ve iş yerinde yangın söndürme tüplerinin bulunmasına rağmen nasıl kullanılacağı konusunda çoğu insanın fikir sahibi olmadığını söyleyen Turunç Masa personeli Özlem Kavakdereoğlu, "Verimli bir tatbikat oldu. Bilgilerimi tazeledim. Umarım yaşamak zorunda kalmayız” diye konuştu.

Sivil Savunma Uzmanı Vural Çetin ise eğitimin ardından “Personelimizin yangın anında nasıl davranması gerektiğini, yangın tüplerinin nasıl kullanıldığını ve duruş pozisyonlarını uygulamalı olarak personelimizle paylaştık” dedi. Yangın tatbikatları ana hizmet binasının ardından belediyeye bağlı aşevi, etüt merkezleri, öğrenci yurdu ve diğer işletmelerde de sürdürülecek.