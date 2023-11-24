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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, +0.5 Akdeniz’in Geleceği başlığında gerçekleştirilen çevre çalıştayında iklim krizine karşı acil tedbirler alınması gerektiğini belirterek “Hemen uygulanacak çıktılara ulaşmak ve kamu yararının her şeyin önünde gitmesi lazım” dedi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, iklim krizine dikkat çekmek için başlattığı “+0.5 Akdeniz’in Geleceği” çalıştayının üçüncüsünü ‘Yeşile Dönmek’ temasıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde topladı.

Bu yıl sembolü koruma altındaki kum zambağı olan çalıştayda ilk gün oturumları Prof. Dr.Mikdat Kadıoğlu’nun konferansı, gazeteci ve yazar Mehveş Evin moderatörlüğünde ‘İklime Dirençli Bir Gelecek İçin Yeşile Dönmek’ ve ‘Yeşil Gelecek İçin İklim Dostu İşler’ panelleriyle sona erdi.

Çalıştayınikinci gününün açılışına ise Belediye Başkanı Ümit Uysal katıldı. Uysal, konuşmasında gelecek nesillerin çevre olanaklarının giderek kısıtlanacağına dikkat çekti. Antalya’nın ManayGölü’nün sadece 50 yıl içinde kuruduğunu ve ovaya dönüştüğünü dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

“İklim değişikliğini,herkes kendi yaşantısıyla, çocukluğuyla kıyasladığında çok somut biçimde görebiliyor. Bu hızlanma, büyük bir tedirgin edici süreç. Buna çok acil tedbirler alınması gerekiyor. Hemen uygulanacak çıktılara ulaşmakve kamu yararının her şeyin önünde gitmesi gerekiyor.Eylem planına dönüşmesi gerekiyor. Çalıştayımızı da bu sürece katkı vermesi amacıyla başlattık.”