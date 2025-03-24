Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da mahallelerde düzenlediği geleneksel iftar programlarıyla ilçe sakinlerini buluşturmayı sürdürüyor. Yılın her günü sıcak yemek ve okul menüsü desteğiyle sağlayan aşevi, Ramazan'ın son haftasında da program dahilinde geleneksel sofralarını mahallerde kuracak.ANTALYA (İGFA) - Ramazan ayı boyunca Muratpaşa Belediyesi, ilçenin 55 mahallesinin sakinlerini geleneksel iftar sofralarında bir araya getirdi. Ramazan’ın son haftasında da devam edecek toplu iftar programlar, 24 Mart Pazartesi (BUGÜN) Ermenek Mahallesi için Ermenek Çadırı yanında kurulacak.

İftarlar; 25 Mart Salı Çiviler Camii yanında Kırcami Mahallelerini, 26 Mart Çarşamba Güzeloba kapalı pazar yerinde Güzeloba mahalle sakinlerini buluşturacak.

27 Mart Çarşamba Üçgen, Kızılsaray, Kışla mahalle sakinlerinin Beş Şehitler Parkı’nda oruçlarını açacağı program, Etiler Mahallesi için Etiler Pazaryeri'nde 28 Mart Cuma günü kurulacak sofrayla sona erecek.