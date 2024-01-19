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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, yarıyıl tatili için çocuklara dopdolu bir program hazırladı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin Çaybaşı Mahallesi’nde 2016 yılında 16 bin metrekarelik alana kurduğu Teneffüs Park, öğrencilere nefes aldıracak birbirinden renkli aktivitelerle yarıyılda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ara tatil süresince 20 Ocak’tan 4 Şubat tarihine kadar her gün açık olacak Teneffüs Park, sınırsız eğlence için kapılarını saat 10.00’da açacak.

Bu yıl 20 farklı oyun alanının yer aldığı parktasaat 13.30’da oyun atölyesi, 14.00’de mini disco, 14.30’da ise masal ağacı interaktif drama etkinliği gerçekleşecek.

Dramanın ardından 15.00’te survivorpentatlon parkurunda macera dolu yarışmalar başlayacak. Survivor pentatlon yarışmasını 15.30’da hobi ve sanat atölyesi programı takip edecek. Teneffüs Park bu yıl çocukların yanı sıra aileler için de ödüllü bir yarışma planladı. ‘Aileler Yarışıyor’ başlığıyla oynanacak oyun 16.00’da başlayacak.

Program 17.00’de yapılacak köpük partisiyle son bulacak. Yetişkinlerin ücretsiz giriş yapabildiği alanda 2-17 yaş arası için ise giriş ücreti 60 lira olarak belirlendi.