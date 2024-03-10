Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nin (ASSİM) yanında bulunan etkinlik çadırında yapılan kahvaltıda apartman görevlileriyle bir araya geldi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, ASSİM’in yanında bulunanyörük kültürünü yansıtan kıl çadırda kahvaltı programı düzenledi.

Apartman görevlileriyle yapılan kahvaltıya Başkan Uysal eşi Ümran Uysal ile katılırken programda ayrıca Muratpaşa İlçe Başkanvekili Can Okan Kıran, İYİ Parti Muratpaşa Belediye Başkan adaylığından çekilerek CHP’ye katılan Turgut Bucak ve İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı görevinden İstifa ederek 150 üyesiyle CHP’ye katılan Erdal Özçivi yer aldı.

Başkan Uysal, programda yaptığı konuşmada ASSİM’de Türk ve yabancı birbirinden farklı onlarca dernekle bir araya geldiklerini, birlik ve beraberlik duygularını burada pekiştirdiklerini söyledi. Başkan Uysal,farklı kültürlerin oluşturduğu bu derneklerle Mevlana Celaleddin Rumi’yi andıklarını söylediği kahvaltıda “Muratpaşa’da toplanmak var, beraberlik var, yol yürümek var, karşılıklı saygı, sevgi, empati var” dedi. Uysal ayrıca “Nereden gelirseniz gelin burada bizim birinci sınıf komşumuzsunuz ayrı gayrı yok” diye konuştu. Muratpaşa’da ittifakın büyüyerek devam ettiğini aktaran Uysal, hep beraber Türkiye yolculuğuna çıktıklarını söyledi. Apartman görevlilerine ise dayanışmaları, katkıları ve komşulukları için teşekkür etti.

Apartman Görevlileri Platformu Başkanı Vefa Çapar da, organizasyon için Başkan Uysal’a ayrıca teşekkür etti.