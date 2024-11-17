Muratpaşa Belediyesi, Antalya Arkeoloji, Kültür ve Sanat Fuarı’nda, Antalya’nın arkeolojinin sınırlarında kalmış bilgilerini hikayeleştirerek anlatıldığı Sarpedon’dan Keykubad’a Bir Zamanlar Antalya kitabını, fuar ziyaretçilerine hediye etti.ANTALYA (İGFA) - Arkeologlar Derneği Antalya Şubesi’nin düzenlediği Antalya Arkeoloji, Kültür ve Sanat Fuarı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başladı. 17 Kasım’da sona erecek fuarın açılışına katılan Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Canan Keleş, belediyenin başta Kaleiçi olmak üzere Antalya’nın kültürel değerlerini korumaya, yaşatmaya ve hikayelerini dünyayla paylaşmaya yönelik devam eden projeleri hakkında bilgi verdi.

Bu çalışmalardan birinin Kaleiçi’nde devam eden Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras-Antalya Kaleiçi Evleri projesi olduğunu dile getiren Keleş, “Kaleiçi’nde 61 yapının hikayelerini belgesellerde derledik. Bu belgeseller, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca olarak sunulmakta ve yapıların girişlerine yerleştirdiğimiz karekodlar aracılığıyla ziyaretçilerin telefonlarından izlenebilmektedir. Böylece, Kaleiçi’ni ziyaret eden herkes bu yapıların tarihine ve içlerinde yaşanmış hikayelere ulaşabilmektedir” diye konuştu.

Keleş, fuar ziyaretçilerine ücretsiz ulaştırılan Sarpedon’dan Keykubad’a Bir Zamanlar Antalya kitabında ise Mimar Zenon’un biricik aşkı Serikli Belkıs için yaptığı Aspendos Antik Tiyatrosunun, depremde yerle bir olan Likya kentlerinin yardımına koşan Kumlucalı hayırsever Opromoas’ın, Troya savaşının Kaş Kınıklı kahramanı Sarpedon’un, ilk kadın belediye başkanı Aksulu Plancia Magna’nın hikayesinin anlatıldığını söyledi. Keleş, kitabın Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın önerisiyle kaleme alındığını ve ilk kez 6. Kaleiçi Old Town Festivali’yle okuyucusuyla buluştuğunu hatırlattı.

Bunun yanı sıra Antalya’nın doğal güzellikleri ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla belediye güvencesinde Antalya kültür turları başlattıklarını aktaran Keleş, “Bu turlar, yalnızca kentimizin benzersiz tarihini ve doğal zenginliklerini tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda Antalya’yı dünya turizm pazarında önemli bir destinasyon olarak konumlandıracaktır” dedi.