DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nce düzenlenen ‘Forum Muratpaşa’da Türkiye’nin bir asgari ücret ülkesi olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin demokratik ve kalkınmış bir Türkiye hedefiyle başlattığı Forum Muratpaşa’nın kasım ayı gündeminde“Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği” vardı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen forumda DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ekonomi yazarı Erdal Sağlam ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Genel Müdürü Oktay Kargül’ün konuşmacı olarak katıldı. Forumun moderatörlüğünü gazeteci Meliha Okur yaptı.

Ekonomi yazarı Sağlam, küreselleşmenin yeni bir evresine girildiğini ifade ederek kurallı piyasa ekonomisine geçişin ve kamu yararı adına sermayenin sınırsız hareketlerinin dizginlenmesinin sosyal eşitsizlik ve gelir dağılımı adaletsizliğini ortadan kaldıramaya yetmese dahi derinleşmesini önleyebileceğini öne sürdü. Sağlam, Türkiye’de Merkez Bankası, Rekabet Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurumların bağımsızlığının korunmasının önemine dikkat çekti.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, dünyanın hiçbir ülkesinde asgari ücretin Türkiye’deki kadar gündemde olmadığını belirterek öncelikli hedefin Türkiye’yi asgari ücret ülkesi olmaktan çıkartmak olması gerektiğini söyledi. Çerkezoğlu, sosyal eşitsizlik ve gelir dağılımı adaletsizliğinin, hukukun ve demokrasinin ihlal edildiği otoriter rejimlerde, başkanlık sistemlerinde derinleştiğini savunarak, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün sağlanması ve demokrasideki gediklerin kapatılması için mücadele verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İPA Genel Müdürü Kargül ise konuşmasında İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin hayatta kalma maliyetinin 73 bin liraya ulaştığını söyledi.

Kargül, kentlerde özellikle barınma ve beslenme gibi çok temel insani ihtiyaçların giderilmesinde bir sonraki nesilleri de etkileyebilecek büyük bir yoksulluk gözlemlediklerini belirterek, bu yoksulluğu gidermek adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü projeleri anlattı.

Vatandaşlarının soru ve yorumlarıyla devam eden forumun sonunda Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş katılımcılara teşekkür plaketi sundu.